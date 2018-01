El Llagostera salva un punt amb un gol de Pablo Sánchez

Però les coses no van començar tal com estaven previstes. En el minut onze de partit, el Cornellà, equip que lluita de tu a tu amb els capdavanters d'aquesta Lliga, va aconseguir avançar-se gràcies a un gol de Sasha, que era dubte per al partit de Llagostera i que al final va acabar entrant a l'onze inicial de l'equip de Jordi Roger.

Amb el gol en contra, però, el Llagostera va començar a prémer l'accelerador, amb ganes de neutralitzar-lo al més ràpidament possible, i en els minuts 14 i 16 forçaven Craviotto a fer sengles aturades davant els remats de Gabarre i Gavilán, que haurien estat letals si no hagués reaccionat a temps el porter visitant.

Això no va desanimar els artillers dels gironins, que abans de la mitja hora tornarien a disposar de bones ocasions per encetar el marcador, tot i que sense aconseguir l'objectiu de batre Craviotto. Al Cornellà, al contrari, no tenir la pilota no li pesava, es mostrava sòlid al darrere i no inquietava gaire la porteria de Marcos. Així, fins a la mitja hora no van aconseguir tornar a generar alguna ocasió de perill, tot i que amb poc encert.

A la segona part el Llagostera va fer un pas endavant, cosa que es va traduir en més domini del partit, tot i que sense oferir ocasions clares al principi. A mesura que s'arribaven als minuts finals el domini i la pressió s'anaven intensificant fins que, al minut 83, Pablo aconseguia superar el porter Craviotto (1-1). Els llagosterencs, així, es queden cinc punts per sobre del Balears i el Peralada, que marquen la promoció i el descens directe, respectivament.