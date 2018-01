L'Atlètic visita Sevilla a la Copa abans de rebre el Girona

L'Atlètic de Madrid, proper rival del Girona a la Lliga, visita aquest vespre (19.00, beIN) el camp d'un erràtic Sevilla en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Serà un duel d'estils i dinàmiques oposades, entre un conjunt, el madrileny, que ha guanyat tots els partits oficials d'aquest 2018, mentre que els andalusos, amb Montella a la banqueta, no aixequen el cap a la Lliga i viuen un moment delicat. Simeone, tècnic de l'Atlètic, té tots els seus efectius disponibles i apostarà pel seu onze de gala amb alguns retocs, com l'entrada de Moyá, Juanfran i Lucas. No hi seran, això sí, el porter Oblak i el defensa Filipe Luis, que han quedat fora de la llista per decisió tècnica. El Sevilla perd el central Simon Kjaer, mentre que tornaran a la convocatòria el defensa Escudero i el migcampista N'Zonzi.