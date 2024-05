Katsikaris: “El primer que hem de fer és des del nostre atac controlar la nostra defensa”

En l’antepenúltima jornada el Bàsquet Girona viatjarà fins a Vitòria per intentar assolir la dotzena victòria de la temporada (17:00 h / Movistar Deportes 5). Aquesta suposada victòria significaria la permanència de forma matemàtica i, el rècord de victòries del Bàsquet Girona en la Lliga Endesa. Aquest rècord podria ampliar-se fins a les catorze victòries en el cas que es guanyessin tots els partits restants.

L’equip gironí pot sortir al Buesa Arena havent assolit la permanència matemàticament si els resultats acompanyen. Si el Monbus Obradoiro perd en el duel contra el MoraBanc Andorra, la ciutat de Girona tornarà a tenir un equip a l’ACB o també, si el Granada perd el seu enfrontament contra el Reial Madrid.

“Hem entrenat bé i l’equip està bé físicament, a més a més, la victòria contra el Bilbao estic segur que ens ajudarà després de la ratxa de derrotes consecutives”, aquestes han sigut les primeres paraules del tècnic del Bàsquet Girona. Amb els peus a terra, però amb la inquietud de voler millorar els resultats.

“Hem preparat el partit contra un equip molt dur, el Baskonia és un equip amb moltes armes. Tenen l’habilitat d’anotar, encara que el rival els estigui defensant bé”, d’aquesta manera ha definit a l’equip basc. El conjunt dirigit per Dusko Ivanovic, un vell conegut de Fontajau, es troba en la novena posició de la classificació i, aquesta mateixa setmana ha sigut eliminat dels Play-offs de l’Eurolliga pel Reial Madrid.

Continuant amb el rival, Fotis Katsikaris ha explicat el perill que té l’equip blaugrana en les transicions ofensives, “El primer que hem de fer és des del nostre atac controlar de controlar la nostra defensa, amb això vull dir que hem de prendre bones decisions i tenir un equilibri. Necessitarem estar encertats, si no serà pràcticament impossible vèncer.

Parlant de la defensa, hi ha un nom del rival que sobresurt per sobre de la resta, l’escorta Markus Howard el qual porta des del mes de març brillant en l’aspecte anotador gràcies al seu encert des de la llarga distància, “Hem de fer tot el que puguem fer. Des del jugador que el defensi i, també dels seus companys. Però, vaja, hem de ser conscients que ens pot anotar defensant bé el llançament, des de molt lluny, amb diversos defensors a sobre. Dependrà molt de quin dia tingui i el treball col·lectiu que executem”. Tanmateix, el dirigent del Bàsquet Girona no ha volgut centrar el focus en un sol nom, “Tenen molts jugadors que ens poden fer mal. Menys Kotsar, pivot del Baskonia, tenen una bona amenaça des del tir de tres punts”.

Queden tres finals

“Sí, per descomptat que sí. Tots els partits que queden són finals”, així de clar ha expressat Fotis Katsikaris la importància dels tres enfrontaments que resten per acabar la temporada. “Vull continuar veient l’esperit competitiu que ha demostrat l’equip a Fontajau. Vull que l’equip acabi molt bé la temporada. Encara no hem acabat i encara no estem salvats. A més a més, veig a l’equip preparat per a competir i, vull posar el focus en l’equip, perquè vull veure la cara que tenen a Fontajau quan juguem fora de casa. És una cosa que no m’agrada i hem de fer un esforç més. No tenim la mateixa actitud, confiança, no sé ben bé què és, però si volem guanyar el Baskonia, hem de fer un esforç més gran que el que fem a Fontajau”.

D’aquesta manera l’entrenador grec explica com està treballant perquè arribi en el punt més alt possible, sigui de joc, competitivat o filosofia d’equip.

Maxi Fjellerup

L’aler argentí ha parlat de com està l’equip després de la victòria contra el Bilbao, “La setmana ha anat molt bé, estem en una situació en la qual la salvació pràcticament és un fet. No estem relaxats, però estem més tranquils que la setmana passada. Ara apuntem a la competició europea i hem d’aprofitar aquest repte per tenir més motivació. Hem de donar el millor de nosaltres aquests tres partits”.

Maxi Fjllerup, en la seva tercera temporada al club i segona a l’ACB, no ha tingut un any fàcil, però en les últimes jornades ha sorgit com una peça important dins de la rotació de Fotis Katsikaris, “Estic molt content amb aquest nou rol. Fotis m’està donant la possibilitat de jugar, que és el que vull. Confia en mi. No depèn d’una o dues jugades el meu temps a pista, pots jugar tranquil, saps que confia en tu. Em sento molt còmode en defensa. En atac ens anem alternant, un dia li toca a un i al següent a un altre, però el més important és defensar bé”.

A la gran pregunta de com es pot parar a Markus Howard, el màxim anotador de l’ACB, l’argentí indica sense dubtar-ho “Hem d’intentar negar-li les sortides, jugar amb el nostre físic, que no aconsegueixi els seus espais i, sobretot, defensant de forma coral. A part de Markus Howard tenen una gran plantilla, així que, al final hem de fer un gran treball coral”.