L'Olot mira de nou cap amunt gràcies a l'«efecte Garrido»

No, l'Olot no ha fugit del descens, però s'hi cou una altra cosa a la Garrotxa des que Raúl Garrido va agafar les regnes d'un equip que semblava anar a la deriva. Encara queda feina per fer i caldrà picar molta pedra per deixar enrere les últimes posicions, l'únic objectiu que tant vestidor com directiva tenen entre cella i cella; tanmateix, hi ha inputs positius des que el valencià dirigeix l'equip. L'1-2 de Sabadell ho confirma i s'hi suma, com a argument de pes, la ratxa des que Garrido és al capdavant de l'equip. Millora, i molt, la del seu predecessor. Tant, que ja s'han sumat més punts amb la meitat de les jornades. Posse va dirigir 14 partits abans de ser destituït. Va deixar l'Olot 18è a la classificació, amb 9 punts i un balanç d'una sola victòria, 5 empats i fins a 7 derrotes. Garrido porta la meitat dels partits, 7. Tot i això, ha estat suficient per doblar el seu botí. El seu Olot porta 10 punts gràcies a dues victòries i 4 empats. Només ha hagut de lamentar una derrota. El capítol golejador també se'n veu ressentit. Amb Posse, 10 gols a favor i 18 en contra. Amb Garrido, se n'han fet 8 i se n'han rebut 7.