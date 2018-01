L'Olot rep el Badalona amb la novetat del central Lluís Aspar

Després de dos empats consecutius (Mallorca i València-Mestalla), el Peralada intentarà aquesta tarda al camp del Lleida (17.00, Esport3) sumar la primera victòria des de l´arribada de Chicho Pèlach a la banqueta.

L´extècnic del Figueres reconeix que «serà un partit molt complicat, davant un equip que juga bé. Tot i així segur que tindrem les nostres oportunitats. Haurem de ser valents. A més, crec que el camp ens beneficia». Per aquest partit, Chicho, té les baixes de Draman Konaré, que encara no té l´alta mèdica, tot i trobar-se a la recta final de la seva recuperació, d´Andrés Romero per sanció –compleix cicle de 5 targetes grogues–, i la de Santi Bueno, que arribarà cedit pel Barça.