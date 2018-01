Cristiano demana un mòbil per mirar-se un trau que es fa durant el partit

Cristiano Ronaldo va protagonitzar aquest diumenge una de les anècdotes de la jornada de lliga en la golejada del seu equip, el Reial Madrid, al Deportivo de la Corunya al Santiago Bernabéu (7-1)



El portuguès, que va trencar la seva sequera golejadora, va patir un cop d'Schar en marcar el segon dels seus dos gols que va causar-li un trau al cap. El defensa suís va impactar amb la seva bota en el cap de Cristiano quan aquest rematava a porteria, i li va produir un tall que el va fer sagnar.



Després de romandre estès uns instants a la gespa, el davanter blanc va ser atès pel metge de l'equip i es va retirar als vestuaris amb el partit ja sentenciat. Però el portuguès no va poder esperar per comprovar l'abast de la ferida en el seu rostre i va demanar un mòbil per veure's en el propi terreny de joc.



La imatge no ha passat inadvertida i a les xarxes socials s'han succeït les bromes per l'escena. Aquestes són algunes d'elles:





¿Los puntos de Cristiano convalidan para la liga? — Cabanillas. (@Ivan_cabanillas) 21 de enero de 2018