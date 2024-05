Laia Palau: "Amb el Bàsquet Girona hi treballem bé i a gust"

"Fa dos anys que també treballo pel Bàsquet Girona i les sinergies són bones. Compartim el dia a dia, ens fem costat i n'estic orgullosa. Estem tots per promocionar el bàsquet i la ciutat de Girona", ha assegurat aquest migdia la directora esportiva de l'Uni, Laia Palau, quan se li ha preguntat, durant la seva roda de premsa de valoració de la temporada, per la possibilitat que aquest estiu els dos clubs es fusionin. Palau ha dit que "si s'ha d'explicar alguna cosa no em correspon a mi", tot i que ha insistit que "amb el Bàsquet Girona hi treballem bé i a gust" després de l'entesa que van fer les dues entitats per la gestió dels equips base sota l'aixopluc de l'entitat que lidera Marc Gasol. Palau ha afegit que estan a l'espera de la resposta de Roberto Íñiguez a l'oferta que li han fet per renovar-lo i ha advertit que la plantilla del curs que ve tindrà moltes novetats.

L'exbase ha valorat la temporada admetent que no s'ha assolit l'objectiu de classificar l'equip per a l'Eurolliga, després de quedar eliminades diumenge a Salamanca en la tornada de les semifinals perdent 82-51 a Würzburg. Tot i això, no va voler parlar de "fracàs" perquè "hi ha hagut feina, implicació, compromís i batalla. No estem contents amb els resultats, però uns certs mínims els hem aconseguit, com la connexió amb el públic amb la victòria contra l'Avenida a Fontajau. Treballarem per tornar a tenir l'equip a dalt de tot, però hem de ser realistes i cada vegada s'hauran de fer les coses millor". Palau ha recordat que quan l'Uni "guanyava títols i jugava finals no hi havia tanta competència" i ha advertit que "comencen a haver-hi cada vegada més projectes atractius, i això ho fa més difícil". Tot i això assegura que "seguim sent ambiciosos, no abaixarem el pistó, i haurem de tornar a fer un equip gairebé d'Eurolliga. Aquesta és la intenció, competir i donar espectacle a la nostra massa social". El primer pas per construir aquest nou Spar Girona seria renovar Íñiguez: "és la primera opció, és un gran entrenador. El seu treball diari és molt vàlid per liderar un projecte d'aquesta magnitud". De jugadores amb contracte només hi ha Ygueravide, Canella i Laura Peña, aquesta última apartada des de fa setmanes del bàsquet per temes de salut mental.

En el seu parlament Laia Palau també ha dit que per a la temporada que ve intentaran fitxar "caràcter" però que aquesta característica no és fàcil de trobar, com ho és un mercat cada vegada més reduït. L'exbase ha explicat que tot i tenir una gran plantilla "no han sabut trobar la manera de fer-se fortes, i hem demostrat poca consistència i caràcter". Ha recordat que la temporada ja va començar a girar-se amb la no adaptació de Mitchell, el fitxatge estrella, "i al final hem acabat tenint la substituta de la substituta", fent referència a la posterior lesió de Gardner, que va arribar a primers d'any per ocupar el seu lloc.