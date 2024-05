L'última jornada es jugarà el dissabte 25 al vespre

Si no ha certificat matemàticament abans la segona posició, el Girona jugarà el darrer partit de Lliga contra el Granada a Montilivi el dissabte 25 a les nou del vespre. Aquest és l'horari que ha fixat la Lliga per tots els partits per l'última jornada, amb la possibilitat, això sí, de modificar-los en cas que n'hi hagi algun entre equips que ja ho tinguin tot fet. Si la lluita per la segona plaça continua oberta, el Barça tancarà la Lliga visitant el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.