«Treballarem fort per, si ens tornem a trobar l'Avenida, poder-les guanyar»

Èric Surís va voler ahir, pocs minuts després d'acabar el partit, posar en context la nova derrota contra el Perfumerías Avenida en una final recordant el gran potencial de les castellanes i parlant de seguir treballant per, a poc a poc, ser cada cop més competitius en els duels directes contra un rival que ha encadenat dues lligues i dues copes consecutives. «No podem convertir la derrota en un drama, hem de tenir perspectiva i veure com hem lluitat el partit contra el Perfumerías Avenida i que cada cop estem més a prop», va dir el tècnic gironí abans de receptar la clàssica medecina de treballar més: «Si treballem bé i aconseguim una futura cita amb Avenida intentarem guanyar-les sense que ens afectin aquestes derrotes».

Sobre el partit, Èric Surís va explicar que «fins al descans hem jugat bé, competint al mateix nivell que l'Avenida, però hem tingut quatre o cinc minuts del tercer quart en què hem comès errades i elles ho han aprofitat per castigar-nos amb un parcial de 6 o 8 punts que ens ha fet molt mal». Surís va destacar l'encert de Robinson «al llarg de tot el partit» i els tirs oberts que varen trobar Laura Nicholls o la belga Kim Mestdagh. Anant dotze punts per sota en el marcador era complicat que el seu equip pogués remuntar el partit a l'Avenida, però, com a mínim, a parer de Surís, les gironines varen igualar el joc en el dar­rer quart a diferència del que havia passat en el tercer. «En els últims minuts hem aconseguit col·lapsar el seu atac, però en aquells moments elles tampoc ens deixaven anotar a nosaltres i ha estat impossible remuntar».

Èric Surís va explicar que la zona 2-3 per la qual va apostar molts minuts, o el fet de jugar algun moment amb Evans de cinc, va ser una barreja de proposta tàctica seva i de necessitat d'adaptar-se als problemes físics de Colhado i Alminaite: «Hi ha coses que són de porta endins, que no els volem posar com a excuses, però hem hagut de fer rotar molt Colhado perquè ha passat una nit molt dolenta, tremolant, amb febre... Ha fet un esforç increïble per jugar».



La satisfacció d'Ortega

L'altra cara de la moneda era el tècnic del Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega, que ahir va encadenar un nou títol des de la seva arribada a Salamanca. «Estic molt content, feliç de treballar en un club com l'Avenida que et posa les millors condicions per entrenar i, sobretot, per comptar amb grans jugadors com aquestes», va explicar el tècnic de l'Hospitalet de Llobregat que també va tenir bones paraules per a l'Uni: «No hem guanyat contra un rival qualsevol, ho hem fet contra un gran equip que està molt ben entrenat i que ens ho ha posat molt complicat».