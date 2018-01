Albert Torra: retorn a classe l'endemà del debut a Segona B

Unes mans fora de l'àrea de Gianni amb encara mitja hora llarga per davant abans del final del partit van donar diumenge a Albert Torra la possibilitat de debutar a Segona B amb el Peralada al camp del Lleida. Encara en edat juvenil, té 17 anys, el jugador de Manlleu, que va arribar l'estiu passat al juvenil del Girona, va protagonitzar una actuació estel·lar que ahir era ressaltada en totes les cròniques. Hores després del seu gran partit, que a més va veure ampliada la seva repercussió perquè Esport3 l'oferia en directe, el jove porter osonenc tornava a classe als Maristes de Girona per seguir els seus estudis de segon de Batxillerat, on va rebre la felicitació de molts dels seus companys.

L'aturada més espectacular de Torra va arribar al minut 80, rebutjant en 10 segons tres rematades dins l'àrea petita a boca de canó amb uns reflexos prodigiosos. Poc després va posar una mà espectacular a xut de Nierga i abans de l'afegit va evitar el gol de Juanto Ortuño. En l'última jugada, però, el Lleida va fer l'1-1. Amb Gianni sancionat, Torra es perfila titular amb el Peralada el cap de setmana que ve contra l'Elx en una nova jornada de lliga de Segona B.