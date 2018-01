Bueno reforça la defensa d'un Peralada-Girona B que també lliga el porter Marc Vito

Als despatxos de Montilivi no només es fa feina i s'aprofita aquest mes de gener per tancar renovacions, sinó que també es pentina el mercat tot intentant reforçar un filial, el Peralada-Girona B, que lluita per mantenir la categoria. Si fa poc s'anunciava la cessió per part del primer equip del golejador Manel Martínez, ahir es va fer oficial una segona cara nova, que en seran tres en les properes hores. Confirmat està Santiago Bueno, un defensa central de 19 anys que pertany a la disciplina del FC Barcelona (té fitxa del segon equip blaugrana) i que feia uns dies que s'entrenava sota les ordres de Chicho Pèlach a l'espera de resoldre la paperassa pertinent. Bueno arriba cedit fins al final d'aquesta temporada. És uruguaià i ha estat internacional amb el seu país en categories inferiors. Estarà disponible per debutar aquest mateix cap de setmana, a casa contra l'Elx.

Ahir el Girona també va tancar un porter pel seu filial. La baixa de llarga durada de José Suárez i la impossibilitat de poder comptar amb un tercer porter per al primer equip (si Gianni pugés, no podria tornar a baixar amb el filial), ha fet que la direcció esportiva mogui fitxa. L'escollit és l'egarenc Marc Vito, un futbolista de 21 anys que pertanyia al Còrdova, i fitxa fins el 2020. Aquesta temporada estava cedit a l'Extremadura, de Segona B. També havia jugat a la base del Barça, el Damm i el Badalona.