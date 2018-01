L'Espanya de Jordi Ribera afronta el seu partit definitiu per aconseguir l'or

La selecció espanyola d'handbol buscarà aquest vespre (20:30, La1), la seva primera medalla d'or en un Campionat d'Europa, i ho farà de la mà de Jordi Ribera, el seleccionador de Sarrià de Ter que ha aconseguit portar els seus jugadors fins a la final, on els espera Suècia, la selecció amb més ors europeus en el seu haver, quatre.

Una vegada s'han trobat a la final aquestes dues seleccions: a l'Europeu d'Itàlia, disputat fa vint anys, en el 1998. La victòria va ser per als suecs (25-23) davant una selecció espanyola entrenada per Juan de Dios Román i amb una selecció formada per jugadors mítics com Talant Dujshevaev o Andrei Txepkin.

La selecció de Jordi Ribera, amb Alex Dujsheváev o Valero Rivera, entre d'altres, buscarà l'excel·lència europea, un títol que se'ls ha resistit tot i ser, juntament amb Dinamarca, la selecció que més podis acumula en competició europea, sis (quatre plates i dos bronzes). De la seva banda, Suècia buscarà tornar al capdamunt del podi després de vèncer en quatre de les cinc primeres edicions de l'Europeu i desaparèixer de les posicions de calaixos des del seu últim títol, l'any 2002.

Serà un partit trabat i difícil, però Espanya, que va aconseguir derrotar l'actual campiona del món, França, en la semifinal jugada divendres (23-27) confia plenament en les seves possibilitats i bona part de la culpa d'aquest èxit és de Jordi Ribera. Suècia, de la seva banda, ha accedit a la final d'avui després de derrotar Dinamarca en un partit que, tot i tenir controlat els suecs, va acabar decidint-se a la pròrroga (34-35).



Només dues derrotes

El combinat espanyol ha patit només dues derrotes en el transcurs de tot l'Europeu de Croàcia: davant Dinamarca, a la primera fase de grups (22-25), i davant Eslovènia, a la fase definitiva (31-26), derrotes que li han servit per trobar les seves mancances i corregir-les. Alemanya a quarts i França a la semifinal van ser els dos darrers obstacles superats pels de Ribera.

Si la selecció espanyola aconsegueix l'or, a més, quedarà classificada directament per al Mundial d'Alemanya i Dinamarca.