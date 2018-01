Baló d'oxigen per al Peralada

Assegurava l'entrenador del conjunt xampanyer, Chicho, que a l'equip li faltava rubricar el bon joc aconseguint els tres punts. El Peralada havia jugat partits fent un bon futbol i mèrits per guanyar però la victòria no arribava. Ahir, davant l'Elx, els peraladencs es van deixar la pell sobre el camp per derrotar a un dels rivals més imponents de la categoria tot i acabar amb nou jugadors per les expulsions de Soni i Andzouana.

La victòria no es podia fer esperar més i el Peralada va sorprendre d'inici al conjunt il·licità. De fet, als dos minuts de partit Iu Ranera va anotar el gol que va donar els tres punts al conjunt gironí. El migcampista va enviar al fons de la xarxa una passada de la mort d'Andzouana, superant José Juan, que no va poder fer-hi res. No podia començar millor l'enfrontament però els jugadors del Peralada eren conscients que encara tenia tot el partit per endavant. Tot i comptar amb futbolistes tan perillosos i contrastats com Benja, Provencio o Collantes, el conjunt visitant va tenir dificultats per superar la defensa local, on destacaven els debutants Santi Bueno i el porter Marc Vito.

A la mitja hora de joc arribaria una acció que podia capgirar la dinàmica del partit. El davanter local Kevin Soni veia la segona targeta groga i era expulsat. El Peralada havia d'afrontar una hora de partit amb un jugador menys i és per això que els esforços defensius es van haver de multiplicar.

Amb superioritat numèrica, la segona part semblava que feia una mica més de baixada per a l'Elx, que tot i el domini de la pilota els costava molt generar ocasions clares per aconseguir empatar el partit. L'enfrontament es va tornar a igualar quant a efectius al minut 69, quan el visitant Provencio era expulsat per doble amonestació. El Peralada agafava una mica més d'aire després de sobreviure fins al moment, encara que a cinc minuts per al final els altempordanesos es quedarien amb nou després de l'expulsió d'Andzouana. El duel, accidentat quant a targetes vermelles, acabaria morint amb l'Elx a l'atac però sense encert. Van saber patir els jugadors entrenats per Chicho, que, en zona ofensiva, no produïen gairebé cap acció, com és lògic per la falta d'efectius en atac, ja que es van quedar sense Soni, sense Andzouana i, a pocs minuts del final, Manel va ser substituït pel central Estellés, que va donar encara més consistència defensiva a l'equip per afrontar uns agònics últims minuts de partit que, aquesta vegada, afortunadament van acabar bé.

La victòria permet al Peralada agafar una mica més d'aire i, amb 23 punts, es col·loca a un sol punt de la plaça de promoció de descens i a dos de la salvació directa. El triomf davant l'Elx dona encara més valor als tres empats consecutius que havien aconseguit els xampanyers en aquest 2018, un any en què els verd i blancs encara no s'han vist les cares amb la derrota. Ara, aquests tres punts han de tenir continuïtat i els gironins buscaran la segona victòria consecutiva el proper cap de setmana, en el derbi al camp de l'Olot.