Un nou triomf del Llagostera

Importantíssima victòria la que va aconseguir ahir el Llagostera al camp del Formentera (0-2), cosa que permet als d'Òscar Álvarez seguir allunyant-se de les posicions de descens a Tercera Divisió. Després del partit es van situar en catorzena posició, a tres de la plaça de promoció de descens que ocupa, precisament, el Formentera, i a quatre del directe, posició que ocupa el Peralada.

El Llagostera anava a Formentera a fer feina i endur-se'n el botí. Conscients que era un partit vital de cara a les aspiracions de permanència, davant un rival directe que ja havia aconseguit la victòria al Muncipal de Llagostera, precisament per 0-1, amb la qual cosa, a més, els llagosterencs aconsegueixen decantar el gol average al seu favor.

La primera part del partit va començar dominada pel conjunt local, que va aconseguir posar el Llagostera contra les cordes, sobretot als primers compassos i, en el minut 20 va tenir l'ocasió més clara, però la defensa del Llagostera va estar molt encertada per evitar el gol de Bruno a boca de canó, just sobre la línia de gol.

Aquesta acció va fer despertar els visitants, que van tallar les línies de passada dels illencs i van començar a fer-se més protagonistes del joc. Fruit d'aixó les forces es van anar igualant i, en el minut 30, Javi Chica va fer el primer intent, tímid, sobre la porteria dels visitants amb un xut llunyà que va marxar desviat.

Així, amb una ocasió per cada equip, es van acabar els primers 45 minuts.

A la represa, els d'Òscar Álvarez van prendre consciència de la importància del partit, davant un rival directe i van sortir amb més ganes. Els llagosterencs, amb més pressió, van arribar amb perill sobre la porteria local i, fruit d'això, en el minut 54 Pablo Sánchez, amb l'ajuda d'un jugador visitant, sobre qui va rebotar la pilota, va aconseguir marcar el 0-1.

Aquest gol va fer justícia al que s'havia pogut veure durant els primers deu minuts de la represa, amb un Llagostera més incisiu i amb ganes de sumar els tres punts. Els d'Òscar Álvarez es van refermar en la seva voluntat de guanyar el partit i van saber aguantar la reacció del rival i, en el minut 84, Leo Ramírez va aconseguir sentenciar el partit amb el segon gol dels blaugrana.

La victòria serveix, a més, per donar més moral als gironins, que han entrat en una molt bona dinàmica en aquest any 2018, en el que encara no han perdut (2 victòries i 3 empats), tot i que l'assignatura pendent és guanyar al Municipal, on no hi venç des del 2 de desembre passat, quan va guanyar per 1-0 l'Atlètic Saguntí.