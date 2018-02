El Bordils B no aixeca cap i ja encadena sis derrotes consecutives

El Bordils B va tornar a perdre, aquesta vegada a casa davant un rival directe de mitja taula cap a baix com és la Salle Montcada. El conjunt gironí va començar molt malament amb un parcial de 0-3 i durant tot el partit va anar a remolc per tal d'igualar el matx però en cap moment del duel va aconseguir-ho fer. Al llarg de l'enfrontament els visitants van plantejar molt bé el partit i això va fer que l'avantatge per part de La Salle en tot moment fos d'una renda de tres o quatre gols que en cap moment van donar opcions a tot un Bordils desesperat que veia com passaven els minuts i no aconseguia retallar diferències. Els gironins segueixen penúltims.