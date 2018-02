L'Uni torna a la feina després de l'aturada

La «finestra FIBA» amb els partits de seleccions de classificació per a l'Europeu ha permès a l'Spar Citylift Girona fer la setmana de vacances que les jugadores no van tenir per Nadal.

Ahir, l'equip es va poder tornar a entrenar per preparar els propers compromisos: el proper diumenge a la pista del Gernika i el dimecres següent a Fontajau contra el Gipuzkoa (20.00).

Les úniques absències varen ser María Conde, que avui té partit amb Espa­nya, i Shante Evans, que juga amb Eslovènia després que aquest estiu adquirís la nacionalitat del país balcànic. Dissabte, Evans va ser clau en la victòria contra França.