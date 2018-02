La Sansi engrandeix la història fent el doblet en el català de cros absolut

El Club Atletisme La Sansi ha fet un pas més en la seva història, i aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de Catalunya de Cros per equips en les categories masculina i femenina absoluta, un èxit que cap altre club de Girona havia aconseguit des que el Club Atletisme Palafrugell ho va fer l'any 1994. El resultat encara és més meritori si es té en compte que a més de la competència amb la resta de clubs participants, alguns més potents econòmicament, els selvatans també van haver de fer front a baixes importants en el seu planter.

El màxim responsable del club, Josep Lluís Blanco, es mostra molt satisfet i diu que «era una competició molt complicada, anàvem justos i lluitàvem amb equips més grans. Malauradament nosaltres no rebem ajudes de les institucions, que tenen una mica deixat el cros, fet que és una llàstima perquè fa uns anys els joves començaven en aquesta disciplina». El CA La Sansi es va desplaçar a Mollerussa amb tretze atletes, que sobretot en la competició femenina van destacar classificant quatre de les cinc atletes entre les vint primeres de la general. El podi de Janeth Becerra i les posicions de Sara Loehr, Jekaterina Patjuk i Mercedes Tusell van servir per sumar 35 punts a la general, amb cinc de marge respecte el segon classificat el CA Manresa i CA Granollers, tercer. Anteriorment, només el GEiEG, CA Palafrugell i Girona Costa Brava havien guanyat el títol al campionat femení.

Pel que fa a la competició masculina, el repte del conjunt selvatà era revalidar el títol assolit la temporada passada, quan va sumar el seu primer autonòmic. En aquest cas ho va aconseguir gràcies a la gran actuació d'Abderrahim El Jaafar i Dmitrijs Serjogins, quart i cinquè respectivament per darrere del lloretenc Jonathan Romeo, el que converteix al conjunt gironí en l'únic amb dos títols, per davant del Palafrugell, que en té un. En aquest cas la La Sansi va superar el CA Montornès i CA Cornellà. Josep Lluís Blanco no amaga la seva voluntat de mantenir-se a l'elit i intentar que «l'any vinent és l'edició número 100 del Campionat, tornar a repetir aquest èxit».

Amb aquests resultats, el club selvatà ha obtingut el bitllet directe per al pròxim Campionat d'Espanya de la disciplina que es disputarà a Gijón el pròxim 25 de febrer, tot i que a hores d'ara no és segur que hi participi. En aquest sentit, Blanco explica que diversos corredors estan preparant la pròxima edició de la Marató de Barcelona i Sevilla, fet que podria provocar que La Sansi finalment no hi participi. «Ho hem de valorar amb l'equip perquè sense ajudes es fa molt difícil fer front a les despeses i amb altres proves a l'horitzó hem d'estudiar quina preparació hem de seguir» conclou Blanco.