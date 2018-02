La Volvo Ocean Race es topa amb un vaixell fantasma

Podria ser el començament d'una pel·lícula de misteri, però és real com la vida mateixa. El vaixell Turn the Tide on Plastic, que competeix en la Volvo Ocean Race, va descobrir el passat dimarts un vaixell fantasma.

Es tractava d'un veler sense ningú a bord i a la deriva que va ser localitzat a unes 360 milles a l'Est de l'illa de Guam, al Pacífic occidental.

"Vam mirar a través dels prismàtics, ja que no hi havia senyal en el software AIS [sistema d'identificació de vaixells que s'utilitza per localitzar altres vaixells i evitar col·lisions] i vam contactar amb la Race Control [de la regata]", explica la britànica Dee Caffari.

Després d'intentar infructuosament contactar amb el veler a través de la ràdio, la tripulació va enviar un dron per intentar esbrinar la història d'aquesta embarcació.

Des d'Alacant, la Race Control de la Volvo Ocean Race va estudiar les imatges i va identificar al veler. Es tracta del Sea Nymph, la història del qual i la dels seus dos ocupants va donar la volta al món fa quatre mesos.

Va ser el passat 25 d'octubre quan Jennifer Appel i Tasha Fuiava van ser rescatades amb els seus dos gossos per la Marina dels Estats Units, després que un vaixell de pesca taiwanès les descobrís a 900 milles de Japó.

Havien salpat el 3 de maig des de Honolulu amb la intenció d'arribar a Tahití, però una forta tempesta hauria danyat la nau en la primera nit de la travessa, deixant-les a la deriva al Pacífic, sempre segons la versió de les nàufragues.

La seva història va córrer com la pólvora, si bé moltes veus van posar en dubte la veracitat del que van explicar en trobar certes contradiccions.

"Hem d'estar agraïts d'haver-lo trobat durant el dia, ja que podria haver estat una història molt diferent si hagués passat de nit", va dir Caffari. "Estava surant en el nostre rumb sense llums ni senyals, no hi hauria hagut manera d'haver-ho vist", subratlla.

Després de descartar el remolc del veler, la regatista anglesa espera que la ubicació aportada serveixi perquè sigui rescatada la nau i eviti "un desastre". "Estem demanant que no llancis escombraries als oceans i aquí tenim un veler sencer surant sense rumb!", Conclou amb ironia.