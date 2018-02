Un gol a dos minuts del final condemna el Llagostera

El Llagostera encara no havia perdut ni un sol partit en aquest 2018, però un gol de Fran Navarro a dos minuts del final ha acabat amb la ratxa dels gironins que han perdut al camp del València-Mestalla per 1-0.

La derrota pot provocar que demà, diumenge, l'equip entrenat per Òscar Álvarez caigui fins a la plaça de promoció de descens si els els altres dos equips gironins de la categoria, Peralada i Olot, guanyen els seus partits.