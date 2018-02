Més de vint detinguts en una operació contra la compra de partits a Tercera Divisió

La Policia Nacional va detenir unes 28 persones en la macrooperació que va desenvolupar des de primera hora d'ahir contra la compra de partits de futbol i les apostes de partits, principalment de Tercera Divisió. Es van fer registres en despatxos i instal·lacions esportives de clubs de tot Espanya, un dels quals en un domicili d'Argentona, on es va detenir Jonan García, futbolista retirado el 2015 i que havia passat per l'Athletic, Castelló, Ciutat de Murcia, Aris, Eivissa, Osca i Lleida, entre d'altres, com un dels caps del grup. La trama portaria operant des de fa anys i funcionaria amb futbolistes infiltrats en els diferents equips investigats. Aquests jugadors, a sou de l'organització delictiva, forçaven córners, impedien fores de joc, feien penals en moments delicats i, fins i tot, convencien altres companys que fessin el mateix a canvi de diners que abonava la trama. Aquesta organització tindria vinculacions a la Xina, on es feien les apostes.