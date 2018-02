L'equip torna a la feina amb la principal novetat de Douglas Luiz, ja recuperat

Tres dies de descans havia concedit Pablo Machín a la seva plantilla després de golejar el Leganés el passat divendres i els jugadors van aprofitar-los per desconnectar i carregar piles. Superat aquest parèntesi, i amb el derbi amb el Barça cada cop més a prop, l'equip tornava ahir a la feina, amb la primera de les quatre sessions que hi ha fixades durant aquesta setmana per preparar la cita del Camp Nou. El tècnic, a Riudarenes, va poder comptar amb tots els seus efectius. També Douglas Luiz, totalment recuperat d'unes molèsties físiques que l'han mantingut durant uns quants dies al marge del grup.

El brasiler, un dels noms estrella del passat estiu però sense gaire protagonisme aquesta temporada (273 minuts repartits en 13 partits de Lliga, a part de 90 minuts en l'eliminatòria de Copa amb el Llevant), havia caigut de les últimes tres convocatòries. No va estar en les victòries amb l'Athletic (2-0) i el Leganés (3-0) a Montilivi, com tampoc en la derrota al camp del Sevilla per la mínima (1-0). Ahir es va exercitar sense cap mena de problema i al mateix ritme del grup, per la qual cosa estarà a disposició per viatjar a Barcelona si així ho considera Pablo Machín.

També està del tot recuperat Pere Pons. El migcampista, que ahir feia 25 anys, no va jugar contra el Leganés per culpa d'una lesió al bessó esquerre que va patir al Sánchez Pizjuán. Ahir va treballar amb total normalitat. Com també David Timor, descartat l'última jornada perquè així ho estipulava el seu contracte de traspàs. El valencià, ara sí, podrà entrar a la llista per enfrontar-se al Barça.

La plantilla tornarà a la feina avui al matí a Montilivi. Just després de l'entrenament, el club ha preparat un media day en què diversos futbolistes atendran els mitjans de comunicació.