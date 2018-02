Mechaal i Esther Guerrero són a a llista oficial dels Mundials de pista coberta

La Federació Espanyola d'Atletisme va fer oficial ahir el llistat d'atletes seleccionats per disputar la setmana que ve els Mundials de pista coberta de Birmingham. Entre els convocats hi són Adel Mechaal i Esther Guerrero. El palamosí és una de les grans esperances d'aconseguir medalla després de proclamar-se el cap de setmana passat doble campió d'Espanya de 3.000 i 1.500 metres. Mechaal participarà a Birmingham en els 3.000 m, prova de la qual és el vigent campió d'Europa. De la seva banda, la banyolina Esther Guerrero també ha celebrat el seu flamant títol de campiona d'Espanya de 800 metres aconseguit a València amb la confirmació del bitllet per a Birmingham.

L'expedició espanyola sortirà d'avui en vuit cap a terres britàniques amb l'objectiu de millorar el resultat assolit en el darrer Mundial celebrat a Portland, on tan sols es va aconseguir una medalla (plata per a Ruth Beitia en salt d'alçada).