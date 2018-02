El Palamós rep el gol de l'empat en el descompte

Astorats, amb cara de pomes agres i, com va dir Pitu Batlle, «molt fotuts i cabrejats ». Així, van marxar els aficionats del Palamós després de veure com el Granollers empatava el matx al minut 93, un minut cruel perquè ja no hi havia temps per a la reacció. Era una final que s'havia de guanyar perquè el rival, el Granollers de Narcís Barrera, podia quedar cinc punts avall, però novament va tocar el resultat més habitual des de l'arribada de Pitu Batlle, l'empat a un.

Després del triomf a Ascó (0-2), el degà arribava a la final contra el Granollers amb la moral pels núvols, però el primer triomf del 2018 a casa i el primer de Pitu Batlle davant la seva afició haurà d'esperar. És cert que des de l'arribada del tècnic escalenc l'equip ha experimentat una millora evident i com a mostra cal destacar l'actual ratxa d'imbatibilitat, però també és cert que sumar d'un a un, fa que s'avanci poc (8 punts dels últims 18).

L'ambient era propici per poder celebrar una victòria amb un valor de «sis punts », com va dir Batlle en la prèvia, però, finalment la calçotada organitzada per la Penya Sport no va anar acompanyada d'una victòria.

Els locals van obrir la llauna als 24 minuts gràcies a una bona acció individual d'Henry, que va marcar el seu tercer gol amb cinc partits. L'ex del Llagostera B va robar la cartera a un rival des del costat esquerre i, un cop dins l'àrea, va col·locar l'esfèrica a l'esquerra de Santaló (1-0).

Tot i el major domini dels palamosins, la primera meitat va transcórrer sense massa ocasions i fent gala d'una efectivitat molt alta. Els locals van aconseguir arribar al descans amb el mínim avantatge.

A la segona meitat, els visitants van posar una marxa més i Quinti va haver de treballar més davant els atacs dels granollerins. L'ocasió més clara dels barcelonins la va tenir Killian als cinc minuts de la represa, però un encertat Quinti va refusar a còrner.

Els locals també van disposar d'una oportunitat per sentenciar «la final », però, en aquesta ocasió, Henry, des de la frontal de l'àrea i després del refús del porter, va definir massa fluix i Santaló va atrapar la pilota sense problemes.

I quan el partit agonitzava, el visitant Fran Fuentes va rematar de manera espectacular enviant la pilota a la dreta de Quinti al minut 93 (1-1). Va ser una gerra d'aigua freda per a una parròquia local que tot i les arribades del Granollers.

Parlant de punts, el degà es manté en la 17a plaça amb dos punts de marge respecte al descens, la 16a posició és a 8 punts. La propera estació és el Narcís Sala per enfrontar-se a un candidat al play-off.