La cinquena edició del Duatló de Girona i el Duatló Infantil es farà aquest diumenge

La cinquena edició del Duatló de Girona i el Duatló Infantil, que tornen a la ciutat aquest diumenge, dia 4 de març, s'han presentat oficialment aquesta tarda a l'Ajuntament. La competició, organitzada pel Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i, com és habitual, tindrà lloc al voltant del Pavelló de Fontajau.

L'inici de la prova serà a les 10.30 i constarà d'una primera part de cursa a peu de 5 quilòmetres per la Devesa, d´una segona part de 25 quilòmetres en bicicleta -durant la qual es recorrerà part de la Vall del Llémena- i d´una tercera i última part de cursa a peu de 2´5 quilòmetres. Pel que fa a la modalitat infantil, destinada a nens i nenes de 6 a 14 anys, la sortida serà a les 9.30 h i comptarà amb recorreguts de diverses distàncies segons la categoria d´edat dels participants.

La tinenta d´alcaldia i regidora d´Educació i Esports, Isabel Muradàs, ha destacat "la importància creixent del Duatló de Girona dins d´aquesta modalitat esportiva" i ha agraït "la bona feina feta des del club per millorar i professionalitzar la prova, que compta amb una alta participació d'empreses i institucions col·laboradores". Com a novetats d´enguany, ressalten la implicació de l´empresa Tradeinn com a nou patrocinador de l´esdeveniment i el fet que la prova puntuarà tant al circuit català de duatló com a la lliga de clubs de duatló de carretera que organitza la Federació Catalana de Triatló.

De moment, ja hi ha més de 60 inscrits a la cursa infantil i més de 220 a la d´adults, i es preveu que aquesta edició de la competició superi la de l´any anterior en nombre de participants. Les inscripcions ja estan obertes i es podran fer fins al divendres, dia 2 de març, a través del web duatlogirona.com. A l'acte hi han participat la tinenta d´alcaldia i regidora d´Educació i Esports de l´Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs; juntament amb el president del Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn, David Presas; el membre de la comissió organitzadora del club Jordi Fortià, i el triatleta Nan Oliveras,