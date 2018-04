Campions amb total autoritat

Un hat-trick de Leo Messi va permetre al Barça endur-se la victòria, el títol de Lliga i el vuitè doblet de la seva història després de vèncer a Riazor el Deportivo (2-4) i condemnar els gallecs a la Segona Divisió. El Barcelona va formar la pinya per celebrar el títol; el Deportivo va fer el mateix al centre del camp sabent-se equip de la categoria de plata després d'haver lluitat davant un rival al qual va aconseguir igualar (2-2), abans de caure dignament.

Ernesto Valverde volia guanyar la Lliga a Riazor i afrontar el Clàssic amb el Reial Madrid de diumenge que ve amb el campionat resolt, sense necessitat de perllongar l'espera. Al davant, el Deportivo, que havia de guanyar per no baixar, va fer passadís al Barça abans de l'enfrontament per haver conquistat la Copa del Rei. El conjunt local va donar facilitats als blaugrana, que va deixar a la banqueta Andrés Iniesta a la setmana en què va anunciar que no seguirà al club i va treure un onze clarament ofensiu, amb Coutinho i Dembélé al costat de Luis Suárez i Leo Messi.

D'una pèrdua del Deportivo quan intentava elaborar un dels seus primers atacs, va sorgir una contra del conjunt d'Ernesto Valverde que els locals no van saber frenar. Els dos fitxatges més cars de la història del club català es van entendre en l'àrea davant la passivitat dels de Seedorf. Dembélé va signar la seva setena assistència de la temporada i Coutinho la va clavar amb la rosca. Havien passat només set minuts. Va arribar a empatar Lucas Pérez en un servei de córner, però l'àrbitre el va anul·lar per fora de joc de Schär, que havia intentat caçar davant Ter Stegen la pilota inicialment rematada de cap per Albentosa. Aquest gol anul·lat va apagar de nou el Deportivo i el Barça va fregar el segon en una falta directa de Messi que va obligar Rubén a respondre amb una sensacional estirada. L'equip corunyès va tirar d'orgull abans del descans, però un cop més aquesta temporada va perdonar en l'àrea. Guilherme, després d'un cop de taló de Çolak, va servir una centrada mesurada a l'àrea i allà va aparèixer Schär lliure de marca per rematar per sobre de la porteria de Ter Stegen.

Al Dépor no només se li va escapar la possibilitat d'empatar. A més, va esperonar els catalans i van ser castigats. Dembélé va llançar una altra contra mortal dels de Valverde, la pilota va arribar als peus de Luis Suárez, inèdit pràcticament fins llavors, i amb l'exterior la va deixar a Messi al segon pal. L'argentí el va caçar de primeres i va encertar a porteria.

Lluny de deixar-se caure a la lona i tirar la tovallola, els de Seedorf van tornar a aixecar-se amb una fe impròpia dels que ja estan a punt d'anar-se'n a Segona. Per tractar d'escapar de l'infern, Krohn-Dehli va rescatar una de les passades que el van portar a Sevilla abans que les lesions de genoll li giressin els plans, Borja Valle el va recollir a l'àrea i Lucas no va fallar (1-2). El Barça va prémer de valent una altra vegada després del pas pel vestidor i el Deportivo va resistir com va poder les envestides visitants. Messi es va plantar dues vegades davant Rubén, però en la primera, a passada de Suárez, es va trobar amb l'ex porter blaugrana, i a la segona, va rematar lleugerament desviat.

Seedorf va deixar despenjat Lucas Pérez per intentar caçar algun contraatac. La va tenir (min. 56) a passada de Çolak, però Ter Stegen, ben col·locat, va aturar la pilota. Els locals van anul·lar els barcelonistes per restablir la igualada als 64 minuts. Krohn-Dehli va combinar amb Borja Valle, que va fer temps perquè arribés Borges al segon pal i des d'allà el costa-riqueny li deixés en safata el gol a Çolak. Els gallecs estaven a un gol de guanyar-se una vida extra i ajornar el doblet del Barcelona. El va fregar Schär amb un cop de cap que va aturar Ter Stegen sobre la mateixa línia de gol.

El partit es va trencar fins que Valverde va moure la banqueta i va reprendre el comandament del partit amb l'entrada de Denis Suárez i Paulinho. El Barça va tenir la sentència a les botes de Luis Suárez. Als 73 minuts, Luis Suárez va rematar al lateral de la xarxa i després, en el 80, va perdonar davant el porter gallec. No ho va aconseguir l'uruguaià, però li va regalar a Messi i, a més, per partida doble perquè l'argentí avancés a Salah en la lluita per la Bota d'Or, sentenciés la Lliga i enviés el Deportivo a Segona. Amb el xiulet final de l'àrbitre, alegria mesurada dels culers davant la desolació a les graderies i al rival. La festa es va allargar fins a altes hores i avui es completarà amb la rua dels campions pels carrers de Barcelona.