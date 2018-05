Arnau Fonollosa i Jufré Vic-ETB, dominadors del Campionat de Catalunya júnior

Arnau Fonollosa, de l'equip Jufré Vic-ETB va ser ahir el gran dominador del Trofeu Primavera d'Olot-Memorial Josep Maria Carrera, l'escenari dels Campionats de Catalunya júnior. Fonollosa va ser el més ràpid d'un recorregut de 80 quilòmetres. Victòria que li serveix per col·locar-se com a líder de la Copa Catalunya, una cursa que el seu equip va dominar per complet. I és que com va passar fa unes setmanes al Prat, el Jufré Vic-ETB aconseguia pujar tres corredors seus al podi; a més, es va convertir en el millor equip de la competició.

Fonollosa, escapat des del segon quilòmetre, va compenetrar-se a la perfecció amb Toni Algarrada, el seu company d'equip, per aconseguir un avantatge d'un minut i mig respecte dels seus perseguidors. A les últimes rampes camí de Batet va marxar en solitari fins guanyar la prova. Algarrada va ser segon i tercer, Isaac Vilarrasa, que va liderar l'esprint.

En la prova cadet, Arnau Gilabert (Autocars Sagalés) va ser el primer a completar els 43 quilòmetres del recorregut. Es va imposar per davant d'Adrián Ferrer, del seu mateix equip, i de Martí Hidalgo (Tot net-Terrassa). Gilabert és ara líder de la general de la Copa Catalana.