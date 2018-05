Iniesta no s'entrena a tres dies del seu últim Barça-Madrid

Andrés Iniesta serà passi el que passi el gran protagonista del Barça-Madrid de diumenge. Amb la Lliga ja matemàticament del Barça i el Madrid pensant més en la final de la Lliga de Campions que l'enfrontarà al Liverpool a Kíev, només el fet que els d'Ernesto Valverde puguin acabar la competició regular invictes suposa un petit al·licient per al partit. Això sí, la presència del manxec al clàssic no és gens clara perquè ahir no es va exercitar amb la resta del grup en el retorn a la feina per culpa d'unes molèsties. Tot i aquests problemes físics que arrossega des de fa algunes setmanes tot sembla indicar que Iniesta hauria d'estar en condicions d'aquí a diumenge per disputar l'últim Barça-Madrid de la seva carrera esportiva.

Mentrestant al conjunt blanc, Zinedine Zidane té els dubtes de Raphael Varane i d'Isco. El francès es va fer mal en la tornada contra el Bayern però va poder completar el partit. Paral·lelament qui no hi serà segur serà Dani Carvajal. El lateral dret madrileny continua de baixa per lesió. En cas que Varane no estigués en condicions, Nacho Fernández seria el seu relleu a l'eix de la defensa blanca.



Reconeixement al manxec

D'altra banda, el Consell de Ministres concedirà avui en la seva reunió habitual dels divendres la Gran Creu del Reial Orde del Mèrit Esportiu a Andrés Iniesta. Iñigo Méndez de Vigo, ministre d'Educació, Cultura i Esport, proposarà al Consell aquesta distinció, la màxima que atorga el Govern d'Espanya, a través del Consell Superior d'Esports, en l'àmbit de l'esport.