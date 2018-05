Adel Mechaal s'imposa en la 34a Milla Sagrada Família per tercer cop

El corredor palamosí Adel Mechaal (New Balance), amb un registre de 4:11 i revalidant el seu títol de l'any passat, es va imposar en la 34a edició de la Milla Sagrada Família, una cursa que va comptar amb més de 2.000 corredors de totes les categories. Mechaal, de 28 anys, va aconseguir la seva tercera victòria en la prova després de les 2015 i 2017, però no va poder batre el rècord que ell mateix posseeix des de l'any passat (4:03). Els atletes van haver de recòrrer una distància de 1.609 metres sobre un nou circuit homologat al carrer Mallorca, des dels carrers Sicília a Lepant, i ha constat de dues voltes al circuit.

En l'últim tram del recorregut l'atleta palamosí va superar en tres segons Merzougui i en quatre Alcalá, que estava igualat amb l'anglès Spencer Thomas i el blaugrana Artur Bossy, però en l'esprint final Alcalà era segon amb un crono de 4:13, Thomas, tercer amb el mateix temps, Merzougui, quart amb 4:15 i Bossy, cinquè, amb 4:17.

En la categoria femenina Solange Pereira (València Sports), la banyolina Esther Guerrero (New Balance), campiona d'Espanya dels 800 metres en pista coberta (2018) i a l'aire lliure (2017), va lluitar fins al final per adjudicar-se la victòria, però finalment Solange Pereira (València Sports) es va imposar amb cinc segons d'avantatge a Guerrero després d'un gran esprint final. Pereira, guanyadora de la carrera el 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 i absent l'any passat, va tornar amb autoritat per aconseguir la seva sisena victòria a Barcelona.