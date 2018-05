El Citylift Girona ensopega a casa contra un Liceo que capgira el gol inicial de Castro

Hi ha resultats que fan mal. Altres que fan molt mal. Aquest últim és el cas de la derrota que va encaixar ahir el Citylift Girona a casa contra el Liceo. Una desfeta que significa que les gironines hagin d'esperar com a mínim una jornada més per poder segellar de forma matemàtica la permanència a l'OK Lliga. En canvi, el Liceo que marca el descens, va ser capaç de capgirar el gol inicial del Citylift Girona, obra de Laia Castro, per acabar guanyant per 1 a 2, i amb aquesta victòria s'enganxa de nou en la lluita per la salvació.

Tot i arribar al descans amb l'electrònic igualat i sense gols (0-0), a la represa, les gironines es van avançar amb un gol de Laia Castro. La cosa pintava bé, però l'alegria va durar poc, quan només un minut més tard va igualar el matx amb un gol de Sanjurjo. A menys de sis minuts per acabar, de nou Maria Sanjurjo va fer el definitiu 1 a 2. Tot i la derrota, el Citylift Girona encara té un coixí de quatre punts (27), respecte la primera posició de descens que marca el Liceo (23) quan només falten tres jornades, dos en el cas de les gironines i les gallegues, que ahir van jugar el partit de la penúltima jornada prevista pel 19 de maig.