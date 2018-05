L'Olot perd al camp del Lleida i s'ho jugarà tot contra l'Elx

Ho van tenir al seu abast, però el destí de l'Olot diu que haurà de patir fins al final. Els de Raúl Garrido van completar un bon partit a Lleida, van tenir oportunitats per emportar-se els punts però un gol en pròpia porteria de Carles Mas va decantar la balança a favor dels locals, que en van tenir prou amb aquesta solitària diana per seguir tenint opcions d'entrar a la promoció d'ascens a l'última jornada.

A la primera meitat el conjunt olotí va anar de menys a més. En un escenari tan imponent com és el Camp d'Esports, els de la Garrotxa van sortir a l'expectativa de com jugaria un rival que no passa pel seu millor moment però que sempre s'ha barallat per aquesta apreciada quarta posició que encara no té un propietari. Ginard va tenir feina per arribar a passades llargues, encara que cap jugador lleidatà el va posar a prova. No obstant, la sensació era que en qualsevol jugada els del Segrià podrien causar perill i a la mitja hora de joc van estar a punt d'innaugurar l'electrònic. Juanto Ortuño, amb el cap, va estavellar la pilota al pal. Podria haver estat el moment en el qual els locals podien haver fet un pas endavant però no va ser així. Aquesta acció va despertar un Olot que va avançar línies i va passar a dominar el partit. De mica en mica el Lleida Esportiu quedava tancat al seu propi terreny de joc i amb prou feines podia aprofitar els contraatacs. La més clara la va tenir el valencià Marc Cosme. L'altre Marc, en Mas, va fer una gran jugada individual, va arribar a la línia de fons i la seva centrada la va rematar Cosme, amb el porter venut, però la pilota la va treure encara no sap com un defensa blau, mig amb la cara mig amb l'espatlla per evitar el que semblava un gol cantat. Era al minut 36 i l'Olot seguia empenyent a la recerca del primer gol del partit.

Micaló i Blázquez, amb dues volees des de la frontal també van estar a punt de sorprendre el porter Diego Rivas, que juntament amb els seus companys van començar a escoltar tímids xiulets de la seva afició fruit de la superioritat que estava mostrant l'Olot, que va trobar en el descans el seu pitjor aliat.

A la represa, el Lleida Esportiu va tornar a equilibrar el partit anul·lant els bons minuts que havia tingut anteriorment l'Olot, encara que els de Raúl Garrido van tenir dues ocasions per avançar-se a l'hora de joc. Primer, Carles Mas va rematar fora per poc una centrada lateral però Marc Cosme, com va tenir a la primera meitat, va estar a punt de marcar. L'acció era molt clara. Sol davant Diego Rivas, encara que amb poc angle, va enviar un xut als núvols. Aquesta claríssima ocasió va precedir el gol de la victòria dels de la Terra Ferma. Una centrada des de la línia de fons la va desviar Carles Mas al fons de la seva pròpia porteria.

Tot i la sortida de Xumetra, Alfredo i Uri Santos al camp per buscar, com a mínim, l'empat, l'Olot va tornar amb les mans buides cap a la Garrotxa i amb la ment posada en l'últim partit de lliga contra l'Elx. A una victòria de la permanència.