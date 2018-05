Iniesta creu que Griezmann seria «un gran fitxatge» per al Barcelona

El jugador i capità del FC Barcelona Andrés Iniesta va dir ahir que, tot i no voler parlar més del compte sobre el jugador de l'Atlètic Antoine Griezmann, el davanter francès seria un «gran fitxatge» per al Barça del proper curs, en el qual ell ja no hi serà tot i que encara està indecís sobre quin camí prendre en la seva carrera.

«Entenc que Griezmann és dels millors davanters del món i no sé què passarà en el futur. Si acaba venint seria un gran fitxatge», va comentar en un acte publicitari de Tag Heuer al costat dels pilots de l'equip Red Bull de Fórmula 1 Daniel Ricciardo i Max Verstappen. Quant al seu futur, segueix sense tenir-ho clar i sense donar pistes sobre quines opcions té. «El moment d'anunciar-ho serà un cop acabi la Lliga, el meu compromís amb el meu club», va dir.

Per altra banda el Barcelona disputarà el pròxim 16 de maig un amistós a Sud-àfrica contra el Mamelodi Sundowns, actual campió de Lliga d'aquest país, un partit que forma part dels actes commemoratius del centenari del naixement de Nelson Mandela. El primer equip blaugrana viatjarà a Johannesburg el dia 15 i tornarà una vegada hagi acabat el partit, que es disputarà a partir de les 18.15 al Fest National Bank Stadium.