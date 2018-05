Hamilton s'emporta la seva segona «pole» de la temporada a Montmeló

Lewis Hamilton (Mercedes) va ser el més ràpid en la classificació del GP d'Espanya que es disputa aquesta tarda (15.10, Movistar+) al circuit de Montmeló. El pilot britànic va marcar un temps d'1:16.173 amb gomes supertoves, i es va endur la pole, la seva segona de la temporada, després de la primera a Austràlia.

L'equip Mercedes completarà la primera línia de la formació de sortida d'aquesta carrera, després que Valtteri Bottas aconseguís el segon millor temps (1:16.213). Fernando Alonso (McLaren) va ser vuitè i Carlos Sainz (Renault), novè.

És la primera vegada aquest any que els Mercedes ocupen les dues primeres posicions de la graella de sortida, mentre que els Ferraris, ahir tercer i quart i equip que a priori disputarà el Mundial amb l'escudaria alemanya, ja ho havien aconseguit dos cops.

La d'ahir va ser la pole position número 74 del britànic, que amb la victòria de la setmana passada a Bakú es va situar líder del Mundial de Fórmula 1, prenent el primer lloc a Sebastian Vettel (Ferrari). L'alemany sortirà des de la tercera posició de la graella just al costat del seu company d'equip Kimi Raikkonen.

La tercera fila de la graella de sortida al circuit de Montmeló l'ocuparan els dos Red Bulls, que en el passat Gran Premi d'Azerbaidjan es van veure involucrats en un mateix accident. Max Verstappen va marcar un temps d'1:16.816 que li va permetre ser cinquè amb només dues milèsimes d'avantatge respecte a Daniel Ricciardo.

L'asturià Fernando Alonso va aconseguir per primera vegada en aquest any entrar en la Q3, en la qual es va defensar amb un temps d'1:17.712. S'han notat les millores que ha portat McLaren a Montmeló i això els hauria de servir de cara al futur per lluitar amb les escuderies de classe mitjana com Force India, Hass o Renault.

Per darrere de l'asturià va quedar Carlos Sainz (1:17.790). El madrileny ha aconseguit passar sempre a la Q3 aquesta temporada, però mai ha superat la novena posició. L'últim a classificar-se en l'última ronda de classificació va ser el francès Romain Grosjean (Haas), que va fer un temps d'1:17.835.