Roger Barnils dona la permanència a l'Olot amb un gol a l'últim minut

Gairebé un any després del celebrat ascens a Segona B, l'estadi olotí ha viscut aquesta tarda un partit màgic, dels que es recordaran durant anys.



Només la victòria els donava la salvació directe, sense dependre de tercers, però l'empat, combinat amb el del Llagostera, confirma l'efecte Garrido: L'Olot jugarà la temporada que ve a Segona Divisió B.



L'Elx es jugava la segona plaça i s'ha avançat dues vegades al marcador. Nino, ja al minut 70, marcava un gol que refredava, i molt, l'estadi, però Marc Cosme, sense voler després d'un xut de Mas, empatava el partit.



Els resultats dels altres camps estaven presents, sobretot a la graderia, però l'Olot buscava la victòria. Al minut 84, però, una acció desafortunada en defensa de Jose, que perdia la pilota, permetia Sory Kaba superar el porter Ginard i condemnar a l'Olot a empatar en els cinc minuts que faltaven.



Hi havia nervis i tensió, a la grada i al terreny de joc i, al minut 90, ha aparegut Barnils per empènyer una pilota al fons de la porteria. 2-2 i bogeria. Raúl Garrido, suplents i afició invadien el terreny de joc per allargar la festa un cop l'àrbitre ha indicat el final. L'Olot és de Segona B.