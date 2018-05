El president del Castelldefels veu «demagògiques» les acusacions de racisme del Salt

El president del Castelldefels, Antonio Osuna, va voler respondre ahir les queixes del Salt sobre el tracte que l'expedició gironina va rebre diumenge per part del seu club en el partit de tornada de l'elimanatòria de descens de Lliga EBA. Osuna creu que les acusacions de racisme per part del tècnic del Salt, Miquel Martínez, són «demagògiques» i demana que el club gironí faci «un aclariment sobre la situació dels seus jugadors nascuts als EUA». Antonio Osuna reconeix que la mala relació amb el Salt arrenca de fa tres anys, quan el club de Mateu Torrent no va votar a favor d'una ampliació de categoria que hauria beneficiat el Castelldefels: «El president del Salt em va dir que ell votaria el que li digués la presidenta del Quart i, des de llavors, és un club no grat per al Castelldefells». Sobre les acusacions de racisme, Osuna va dir que «aquests comentaris són demagògics, perquè jo tinc bona part de la meva família a Salt». Per al dirigent, la presència de jugadors nord-americans al Salt «no té res a veure amb la inmigració i si amb un problema endèmic de la lliga EBA». Osuna demana que el Salt «aclareixi la situació d'aquests jugadors que haurien de tenir un permís de residència legal com qualsevol treballador o bé tenir un permís de turista vàlid, fet totalment incompatible amb jugar tota la lliga, ja que només són de 90 dies, passats els quals haurien de tornar als EUA».