El Madrid busca un lloc a la final de l'Eurolliga contra el CSKA de Moscou

El Reial Madrid i el CSKA de Moscou s'enfrontaran aquesta nit a Belgrad (21.00 / # 0, Movistar+ i Esport3) per un lloc a la final de l'Eurolliga, un duel marcat per la presència de Sergio Rodríguez, que s'enfrontarà als companys amb els que tants èxits va compartir no fa tant de temps. Abans, el Fenerbahçe, vigent campió d'Europa, i el Zalgiris Kaunas, equip revelació de la competició, obriran a la tarda (18.30 / # 0, Movistar + i Esport3) la Final Four amb un duel que també serà de contrastos a les banquetes , on el mestre Zeljko Obradovic s'enfrontarà a l'alumne Sarunas Jasikevicus.