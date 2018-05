El Barça rep la Reial Societat en l'últim partit d'Iniesta com a jugador blaugrana

El Camp Nou serà una festa aquest vespre en l'últim partit de Lliga davant la Reial Societat perquè s'acomiadarà el capità blaugrana Andrés Iniesta, que posarà punt final a la seva etapa professional al club. La nit a Barcelona serà d'emocions fortes, tot i que els comiats ja s'han anat repartint durant les últimes setmanes, en les quals el manxec ha viscut intensos dies, com divendres passat, en què el club li va brindar un homenatge institucional, ple de cares del passat i actuals, que van voler donar les gràcies al jugador blaugrana i acomiadar-se d'ell.

El partit és completament irrellevant per als dos conjunts. El Barça té l'oportunitat de superar els 90 punts, cosa habitual en els últims anys, igual que arribar als 100 o més gols, i que Leo Messi subratlli la seva condició de màxim golejador a Europa, amb la seva cinquena Bota d'Or. Els blaugrana arriben a l'últim partit després d'encaixar la setmana passada la primera derrota de la temporada davant el Llevant.

El tècnic, Ernesto Valverde, no podrà comptar per al partit contra el conjunt basc amb el sancionat Sergi Roberto, cosa que donarà la titularitat a Semedo, mentre que el dubte davant tornarà a estar entre Coutinho o Dembélé. Un altre dels brasilers blaugrana, Paulinho, gaudeix ja d'uns dies de descans que li ha donat el tècnic i no tornarà fins a la pròxima pretemporada.

L'entrenador blaugrana va assegurar a la roda de premsa prèvia al partit que Leo Messi podria descansar. Això podria obrir les portes a la titularitat a Dembéle, si s'acabés confirmant.