La Jonquera se salva i el Lloret es complica la vida

Empat insuficient per a un Lloret que disputarà una última jornada d´infart. david aparicio

El Lloret aconsegueix un empat a l'últim minut davant el Manlleu que els permetrà jugar-se la permanència en un partit d'infart a l'última jornada al camp del Mollet, on als selvatans només els valdrà la victòria. Ahir, Riky avançava els gironins però el Manlleu capgirava el marcador. Adrián, a l'afegit, aconseguia l'empat a dos gols.

Un gol de Gabernet a l'últim minut de partit permet a La Jonquera celebrar la permanència un any més a Primera Catalana de manera matemàtica a una jornada per al final. Els jonquerencs, que han firmat un any mediocre, gairebé sempre lluny de les primeres posicions, van sumar el punt necessari davant el líder i ja ascendit Fundació Esportiva Grama. Els gironins faran de jutges pel descens en l'últim partit a Cardedeu.

Victòria meritòria del Farners que els permet arribar als 50 punts per remarcar una temporada de notable alt. Els gironins, que van jugar amb un jugador més des de l'equador del primer temps, es van imposar a la Montanyesa gràcies a un doblet de Toni Rossell i un primer gol de Ricky Solà. Tancaran la bona temporada al camp de la Grama.