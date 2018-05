«Si la gala del futbol gironí té èxit mirarem de repetir-la cada dos anys»

Quina ha estat la resposta dels clubs a la gala de divendres?

Fantàstica. Entre convidats i clubs ja estem al voltant de les 380 persones confirmades. És un gran número, per ser la primera edició. A la demarcació hi ha entre 120 i 140 clubs, sumant futbol i futbol sala, i a la gala n'hi poden haver representats més de 70, començant pel Girona, de Primera Divisió, i acabant per exemple per l'Espolla o el Cadaqués, de Quarta Catalana. És a dir, tenim una magnífica representació de tota la riquesa i diversitat del futbol gironí.

Com se'ls va acudir?

Vaig agafar la idea quan l'any passat el Girona va pujar a Primera i l'Olot ho va fer a Segona B, on s'hi mantenia el Llagostera i on també acabaria arribant el Peralada. Aleshores tothom em preguntava si el futbol gironí vivia el seu millor moment i vaig pensar que podíem aprofitar aquella inèrcia per fer la gala. Tenia clar que seria molt maco que aquests jugadors que han arribat a l'elit sorgits dels nostres clubs poguessin rebre el reconeixement a casa. La idea de la gala és també fer un acte d'unió entre aquests futbolistes i clubs d'elit amb la resta d'entitats del futbol gironí, que fan créixer el futbol base i d'on surt el planter. És una trobada per a tothom. Ho estem preparant des del mes de setembre.

Quants futbolistes i tècnics de Primera van localitzar? Qui els ha sigut impossible de dur?

Localitzats via correu electrònic hem localitzat tothom. Són poc més d'una vintena de jugadors, jugadores i entrenadors. Els tècnics venen tots, Domènec Torrent, Berto Fernández i Jordi Guerrero. De jugadores, hi ha el problema de la Copa de la Reina, que s'està disputant aquesta setmana, i això fa que no puguem saber amb seguretat si, per exemple, hi podrà assistir Melanie Serrano. Qui sí que hi serà és l'Ariadna Rovirola. De jugadors, la majoria faran l'esforç de venir.

Quines seran les estrelles d'aquesta primera gala?

Hi ha confirmats els quatre gironins del Girona –Eloi, Granell, Pere Pons i Muniesa–, més d'altres futbolistes de Primera com Gumbau del Leganés, Fontàs del Celta, o Alan Baró, que acaba just la lliga australiana i ve cap aquí. Balliu, que juga a França, ens ha donat el sí, i Juncà, de l'Eibar, està a punt de ser pare i no sap si podrà assistir a la gala.

El futbol gironí viu el seu millor moment?

El futbol gironí continua amb una salut igual de bona com fa un any. A data d'avui, excepte el Palamós, tots els equips han mantingut la categoria. A més, el Girona ha enlluernat a Primera i, a Segona B, l'Olot i el Peralada han fet una segona volta espectacular. Per desgràcia, el Palamós ha baixat i tots esperem que diumenge el Llagostera pugui tirar endavant la promoció contra l'Izarra i pugui seguir a Segona B. En futbol base seguim creixent. Tenim quatre grups de Quarta Catalana, quan a Lleida i a Tarragona només els en cal un. El futbol viu un moment extraordinari a Girona.

Quantes llicències hi ha?

Estem al voltant de les 16.000, superats només per Barcelona. A Catalunya n'hi ha unes 150.000. Nosaltres a Girona anem creixent cada temporada.

S'ha reduït la violència en els camps?

Aquesta és la temporada en què menys incidents hi ha hagut tant a Catalunya com a Girona. A la demarcació s'han produït 200 incidents lleus però tingui en compte que es juguen 550 partits cada setmana, que són 2.500 al mes, i això ho ha de multiplicar per 10. Hem reduït la violència al futbol.

Hi tornarà a haver Gala del futbol gironí l'any que ve?

Si té èxit mirarem de repetir-la cada dos anys. No podem esprémer la gent. La idea seria fer-ho cada dues temporades.