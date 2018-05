El Futbol Base Vilobí munta un torneig solidari per recaptar aliments

Aquest diumenge 27 de maig el Futbol Base Vilobí es marca com a objectiu arribar als 9.000 quilos d'aliments recollits en sis anys d'aquesta iniciativa solidària per a les families necessitades del municipi. Aprofitant la disputa del torneig Basevilobí Solidari, adreçat a equips de futbol-7, prebenjamnins, benjamins i alevins, i on hi prendran part els amfitrions, l'escola del FC Barcelona, el Bescanó, el Riudarenes, el Caldes, l'Anglès, el Farners, el Sils i la Salle Girona, el club obre un gran recapte d'aliments. En les últimes cinc edicions s'han aconseguit set tones de menjar.