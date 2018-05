Cornellà i l'Hospitalet queden eliminats dels «play-off» d'ascens

L'únic representant català en la lluita per l'ascens a Segona Divisió A, el Cornellà, va dir adeu a les seves opcions després de quedar eliminat a la primera eliminatòria davant el filial de l'Sporting de Gijón. En el partit disputat ahir a Mareo, els del Baix Llobregat van perdre per 2 gols a 0 i no van poder millorar l'empat a 2 gols aconseguit en el partit d'anada.

D'altra banda, l'únic representant de Tercera Divisió amb opcions de pujar a Segona Divisió B, l'Hospitalet, va caure golejat (3-0) al camp del Náxara, quedant eliminat després de l'empat a 0 del partit d'anada. Avui és el torn dels altres tres equips catalans de Tercera que disputen els partits de tornada de la primera eliminatòria per pujar. El Sant Andreu rep l'Antequera amb avantatge de l'anada (0-1), el Terrassa visita el Mar Menor per davant a l'eliminatòria (1-0) i el campió, l'Espanyol B, rep el Compostel·la (0-0).