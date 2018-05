Golden State i Cleveland repetiran la final de l'NBA

La combinació de l'aler Kevin Durant i el base Stephen Curry liderat l'atac dels Warriors de Golden State que han remuntar un desavantatge de 15 punts i han vençut a domicili per 92-101 als Rockets de Houston en el decisiu setè partit de les finals de la conferència Oest de l'NBA.



La victòria ha permès als Warriors guanyar 4-3 la sèrie al millor de set i revalidar el títol per jugar per quarta vegada consecutiva les Finals de la NBA contra els Cavaliers de Cleveland, que també van vèncer per 4-3 la sèrie en la Conferència Est, en aquest cas contra els Boston Celtics .



La quarta final consecutiva entre Warriors i Cavaliers començarà dijous amb el primer partit que es disputarà a l'Oracle Arena de Oakland, ja que l'equip de Golden State té l'avantatge de camp.



Els Warriors, actuals campions de la NBA, defensaran el títol que l'han guanyat dues vegades en els últims tres anys, mentre que els Cavaliers van aconseguir el primer de la seva història al 2016.





Durant amb, cinc rebots i cinc assistències, ha liderat l'atac dels Warriors que han tingut un 41 (16-39) per cent d'encert amb els tirs des de fora del perímetre. Per la seva banda,en la segona part, quan els Warriors han completat una remuntada de 11 punts (55-43), tot aportant 27 punts, 10 assistències, capturant nou rebots i recuperant quatre assistències.L'escorta Klay Thompson, al seu torn, ha arribat als 19 punts i l'ala-pivot Draymond Green ha aportat un doble-doble de 10 punts, 13 rebots i cinc assistències, que també l'han convertit en factor guanyador.Per la banda de Houston, l'escorta James Harden amb, ha encapçalat l'atac dels Rockets, que també ha tingut el suport d'Eric Gordon a l'anotar 23 punts.