Celine Dion rebaixa de 72,5 a 38,5 milions de dòlars el preu de la seva mansió

La cantant canadenca Celine Dion ha rebaixat de 72.500.000 a 38.500.000 dòlars (de 67,7 a 53.900.000 d'euros) el preu de venda de la seva mansió a Palm Beach (Florida), davant les dificultats per trobar un comprador, segons van informar ahir els mitjans locals. La luxosa propietat emplaçada a la ciutat costanera de Jupiter té una extensió de 5,7 acres (2,3 hectàrees) i està dotada de dues piscines interconnectades, amb ponts i tobogans, vuit canons d'aigua i tres cases amb vistes a l'oceà.

El preu de venda de la mansió de la intèrpret de My Heart Will Go On, de la pel·licula Titanic, suposa una considerable rebaixa respecte al seu preu de sortida el 2013, quan Dion demanava 72,5 milions de dòlars, i de 2016, 45,5 milions de dòlars (42,5 milions d'euros), va recollir el diari local The Sun Sentinel.

La mansió principal de 930 metres quadrats disposa de dos dormitoris per a nens amb les seves pròpies cambres de bany i un dormitori principal amb una terrassa amb vista sobre l'Atlàntic i embarcador amb banyera d'hidromassatge. Els convidats tenen a la seva disposició dues cases de quatre dormitoris, una pista de tennis i gimnàs, un simulador de camp de golf, una cabana al costat de la piscina amb graella i cuina integrada, a més d'una caseta de platja amb una estada al primer pis i una sala de massatges.

La luxosa mansió construïda el 2010 no està registrada en els llistats públics de béns arrels, sinó que es ven de forma privada per experts de béns arrels de la companyia Sotheby's International Realty, segons va afegir el rotatiu del sud de Florida.