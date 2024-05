El Girona tempteja l'opció de Montjuïc per si no pot jugar la Champions a Montilivi

Mentre entre l'afició no hi ha debat i veus autoritzades com Míchel o Quique Cárcel han manifestat públicament la voluntat de no moure's de Montilivi per jugar els partits del Girona, la incertesa continua. El club continua estudiant la millor solució per a un problema que consideren "benvingut" i mantenen obert el pla B, que seria desplaçar-se a Barcelona en els partits de competició europea. La impossibilitat de fer servir les graderies supletòries reduirà la capacitat de l'estadi fins a segurament menys de nou mil espectadors i això faria que hi hagués abonats que no hi tingués cabuda. El president Delfí Geli va revelar ahir a la Cadena SER que el club té un projecte d'un Montilivi "nou" que "en el seu moment s'explicarà" i que no tindria gaire sentit ara fer "coses que no servirien ni per quatre dies". Tot i això, Geli mantenia que "no hi ha res decidit" i que el club vol "estudiar amb tranquil·litat" totes les possibilitats en la decisió més important. Tanmateix, segons han informat aquest migdia TV3 i Rac1, el Girona ja hauria fet la consulta pertinent a l'Ajuntament de Barcelona per estudiar la possibilitat de fer servir Montjuïc i també amb el Barça per si calgués compartir estadi un temps. També s'hauria parlat amb l'Espanyol, però les condicions econòmiques pel lloguer de Cornellà haurien estat desorbitades i el club l'hauria descartat. Des del club es reitera que no hi ha res definit encara, ni que s'ha activat cap pla B, més enllà de la consulta realitzada fa setmanes amb previsió.

La prohibició de la UEFA de jugar partits de les seves competicions en estadis amb graderies supletòries és un dels maldecaps que té el Girona amb Montilivi. No pas l'únic, perquè les exigències de l'organisme europeu del futbol per a aquests partits també demanen uns mínims per a encabir mitjans de comunicació, sobretot televisions, i sales de treball i localitats VIP que l'estadi no compleix ara mateix.