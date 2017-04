Les coses que no hauries de confessar mai a la feina

Les hores que passem a la feina són moltes i, en molts casos, els nostres companys d'oficina s'han convertit en una cosa semblant a una segona família. Són els nostres amics i confidents, persones a les qui expliquem els nostres desitjos i il·lusions, les nostres inquietuds, les nostres penes i alegries i, en alguns casos, fins els nostres secrets més íntims. Ara bé, és una actitud correcta mostrar-se tan obert amb persones amb les que a priori 'simplement' ens hi uneix un vincle laboral?

L'entorn professional és un àmbit complex en el qual no és infreqüent que en ocasions saltin espurnes. I és que precisament per la quantitat d'hores que passem amb els nostres companys de treball, és normal que també sorgeixin friccions i disputes. Encara que ser honest és fonamental per mantenir una relació 'sana' amb els nostres companys i caps, la veritat és que un excés de transparència pot afectar negativament les nostres aspiracions laborals i pot comportar situacions compromeses i no desitjades. Per això, és millor prevenir i és preferible evitar alguns temes i qüestions a la feina. Aquests són alguns dels assumptes en què és millor ser discret.

El nostre sou. Aquest no hauria de ser un tema tabú si la nostra empresa practica una política de transparència salarial. No obstant, això no sol ser així en la gran majoria de companyies que hi ha al nostre país, per aquest motiu el millor és ser discret i no revelar als nostres companys de treball quant guanyem, ja sigui presumint de com ens va o per queixar-nos al considerar que percebem una retribució menor a la merescuda. A més, si descobreixes el teu salari davant un company, pot ser que la vostra relació ja mai més torni a ser igual.

Estem buscant una nova feina. Tampoc és una bona idea proclamar als quatre vents que no ens sentim a gust en la nostra empresa i que estem buscant una nova feina. Per molt malament que estiguis en el teu treball, és millor ser discret i no revelar els teus plans. Encara que només ho comentis amb els teus companys, tingues per segur que el teu cap tard o d'hora se n'acabarà assabentant. A més, qui sap el que ens depararà el futur, pel que és millor actuar amb prudència.

Les nostres idees polítiques. Tan contraproduent pot ser exposar públicament a quin partit polític vam votar com exhibir les nostres idees contràries a una determinada formació. L'única cosa que aconseguirem serà que els nostres propis companys ens prejutgin i etiquetin en funció de les nostres idees polítiques. A més, pot originar discussions i topades amb els nostres companys i caps.

La nostra vida sexual. Ni confessar que lliguem molt o les vegades que fem l'amor ni deixar clar que no ens mengem un rosco. Qualsevol argument relacionat amb la nostra vida sexual pot ser usat en la nostra contra, pel que és millor no airejar entre els nostres companys de treball. Ni a ells els han interessar les nostres pràctiques sexuals ni nosaltres les hem d'explicar. Lògicament, tampoc és gens convenient ni recomanable especular sobre les preferències sexuals dels teus companys o dels teus caps.

Criticar els companys. Com a la vida, a les empreses hi ha de tot. Persones amb les que ens portem millor i altres pitjor, persones competents i altres incompetents. Malgrat això, hem d'evitar criticar els companys amb els que sentim menys sintonia o no ens agradi com treballen. Si ho fas, corres el risc que et vegin com un prepotent. A més, potser el company a qui critiques té algun vincle amb la persona amb la qual parles o amb el teu cap. Si és així, pots endur-te sorpreses desagradables.

Les teves festes boges. D'acord, aquest cap de setmana has quedat amb els teus amics o amigues i us ho heu passat d'allò més bé. Cap problema, pots explicar-ho als companys amb els que et sentis més còmoda, però evita entrar en detalls que poden perjudicar la teva reputació com la borratxera que vas agafar o les 'barbaritats' que vas fer.