Un advocat denuncia el Girona davant la UEFA i demana fins i tot el seu descens pel fitxatge de Dovbyk

El Girona, que es troba a punt d'aconseguir la classificació a la pròxima Champions League, s'ha vist embolicat en una polèmica inesperada, amb el fitxatge d'Artem Dovbyk, procedent del Dnipro, com a protagonista, tal com informa el diari SPORT.

Segons l'advocat ucraïnès Evgeny Kuzmin, s'hauria produït un frau fiscal en aquest traspàs. En declaracions al mitjà SportArena, afirma que, si bé tots els pagaments haurien d'haver-se efectuat a comptes de bancs ucraïnesos, l'agent de Dovbyk, Oleksiy Lundovsky, presumptament va constituir una entitat a Estònia per a no tributar aquests impostos.

Possibles sancions

"Com a advocat, vaig informar d'aquests fets per correu electrònic tant al mateix Oleksiy Lundovsky com al Girona", explica Kuzmin. "Tot està sostingut per papers. Estic segur que els òrgans competents del futbol de la UEFA, on he preparat la demanda, investigaran aquestes violacions i prendran una decisió justa i apropiada".

Quina podria ser aquesta decisió? Segons el mateix advocat, podria haver-hi sancions molt dures: "La UEFA podria imposar sancions al Girona, al Dnipro i a l'agent Lundovsky. Per als clubs, podria haver-hi una gran multa monetària, la revocació de la llicència i l'exclusió dels campionats nacionals i els tornejos europeus. Per part seva, l'agent corre el risc que li revoquin la llicència".