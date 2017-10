«Star Wars» fa créixer l'expectació amb les noves i tenses imatges

La nova entrega de la saga Star Wars promet una nova lluita entre els dos costats de la força, entre la foscor de Kylo Ren (Adam Driver) i la llum de Rei ( Daisy Ridley), a tenor del que mostra el primer tràiler oficial de Los últimos Jedi, que arriba dos mesos abans de l'estrena del film.

Gairebé 8 milions de visualitzacions en 10 hores demostren l'interès que ha despertat aquest tràiler després del primer avanç menys específic de la pel·lícula que es va llançar a l'abril i que ja va per 41,2 milions de reproduccions.

Unes noves imatges que el director d'aquesta vuitena entrega, Rian Johnson, ha publicitat mitjançant missatges contradictoris. Si primer demanava encaridament als fans que evitessin veure'l per arribar «nets» a l'estrena, hores després es desdeia: «Oblideu tot el que he dit i mireu-lo».

Caldrà esperar al 15 de desembre, data de llançament mundial del film per veure, si com sembla, Johnson aprofundeix en la divisió de la força que ha marcat la història de Star Wars des que George Lucas n'estrenés el primer film el 1977.

En la trilogia original -la segona en la línia de temps de la història- l'enfrontament entre Darth Vader i Luke Skywalker va marcar a tota una generació d'espectadors, especialment quan es va descobrir el secret més ben guardat, que eren pare i fill.

En la següent trilogia el to èpic va baixar considerablement en la lluita d'Anakin Skywalker i els seus companys Jedi als quals traeix per convertir-se en Darth Vader. I en la tercera i última, s'ha volgut recuperar aquest to entre tragèdia grega i drama shakespearià amb un Kylo Ren que porta la maldat a la seva màxima expressió en un altre enfrontament paternofilial, en aquest cas amb Han Solo (Harrison Ford), un els grans herois de la saga.