Quatre detinguts per haver muntat una plantació de marihuana en una antiga granja de conills a Vilopriu

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes que havien muntat una plantació de marihuana en una antiga granja de conills a Vilopriu. Els agents van dur a terme un operatiu a la finca dijous de la setmana passada, que va culminar una investigació iniciada al març. A dins la nau, hi van trobar 1.429 plantes de marihuana repartides en tres hivernacles, amb tota la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la droga. Els mossos van detenir dos dels homes a la granja mateix, i els altres dos poques hores després a Palafrugell. Els detinguts tenen entre 19 i 40 anys. Al Baix Empordà, la policia també ha arrestat dos venedors de droga a l'Estartit i els ha comissat més de 10 quilos de marihuana i haixix.

Segons informen els Mossos, l'entrada i escorcoll a l'antiga granja de conills de Vilopriu va tancar una investigació que va començar al mes de març. Va ser llavors quan els agents de la comissaria de la Bisbal van tenir coneixement que a dins la finca s'hi estaria cultivant marihuana, i van començar a fer vigilàncies per la zona.

Després de convertir la sospita en certesa, la unitat d'investigació de la Bisbal va demanar una autorització judicial per entrar a la finca. L'operatiu a l'antiga granja de conills es va dur a terme a primera hora del matí de dijous passat, amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

A dins la nau, i distribuïdes en tres hivernacles, els mossos van trobar 1.429 plantes de marihuana en diferents estadis, a més de tota la infraestructura i els estris necessaris per afavorir el creixement de la droga. Entre d'altres, 41 pots i bidons de fertilitzant, 32 focus amb transformador, sis transformadors i sis aparells d'aire condicionat, 50 ventiladors, 104 sacs de terra, 296 tires led amb vint focus a cadascuna i dues bàscules (una d'elèctrica i l'altra, de precisió).

Durant l'entrada i registre, els agents van detenir dos dels homes a l'interior de la granja. Als altres dos els van arrestar a Palafrugell aquella nit mateix, cap a quarts de dotze. Dos dels detinguts tenen 19 i els altres, 33 i 40. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric, perquè havien punxat la llum amb una connexió fraudulenta.

Segons el preu establert per l'Oficina Nacional d'Estupefaents, el valor al mercat negre de la marihuana intervinguda puja fins als 223.380 euros. Tres dels detinguts, que no tenen antecedents, ja han passat a disposició judicial; al quart se li va deixar la detenció sense efecte en espera que el jutjat que instrueix la causa el citi a declarar.

Droga al carrer a l'Estartit

D'altra banda, fa pocs dies els Mossos d'Esquadra també van detenir dos homes que es dedicaven a vendre droga al carrer a l'Estartit. La policia els seguia la pista des de finals de febrer i durant els seguiments els agents van poder observar com feien una desena d'intercanvis.

A finals d'abril, els mossos van dur a terme una entrada i escorcoll al domicili que els dos sospitosos compartien. A l'operatiu hi van participar agents de les unitats d'investigació i de seguretat ciutadana de la Bisbal, a més de la unitat canina dels mossos.

Les peces d'haixix, la marihuana i els diferents estris que els mossos van comissar als dos detinguts per vendre droga al carrer a l'Estartit / Mossos d'Esquadra

A dins l'habitatge, la policia va trobar-hi 4.670 grams de marihuana i 6.406 més d'haixix. També va localitzar 652 grams de parafina (que es fa servir com a precursora per elaborar les peces d'haixix). A més, al domicili també hi havia una trinxadora, una premsa hidràulica auxiliar, diferents planxes per produir plaques d’haixix, medicaments utilitzats com a substàncies de tall, bosses retallades per fer paperines i tres bàscules de precisió.

Els mossos van detenir els dos sospitosos, que tenen 42 i 40 anys, per delictes contra la salut pública. El valor de la droga comissada al mercat negre puja a gairebé 18.000 euros (en concret, 4.330 la marihuana i 13.507 l'haixix). Els detinguts, que tenen antecedents, ja han passat a disposició judicial a la Bisbal d'Empordà.