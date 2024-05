Trobada Laporta-Pere Guardiola a les oficines del Camp Nou

Joan Laporta i Pere Guardiola s'han reunit aquest migdia en les oficines del Camp Nou. El programa 'Jugones' a LaSexta ha captat la trobada entre el president del FC Barcelona i el president del Consell d'Administració del Girona. Una trobada amb molts noms que afecten els dos equips amb el futur obert. Cal recordar que el Girona compta amb dos futbolistes cedits pel Barça com Eric Garcia i Pablo Torre.

El central s'ha consolidat com a indiscutible per a Míchel, mentre que el migcampista està jugant de manera més intermitent. En el cas d'Eric, ja ha assegurat que la seva intenció és tornar al Barça i a partir d'aquí veure com es presenta la temporada de blaugrana. Míchel ja ha assenyalat la importància d'Eric en l'equip i que li agradaria continuar comptant amb ell.

Un altre dels noms importants és Oriol Romeu, que té tots els números per a no seguir en el Barça i el Girona està interessat en la seva tornada al club. El mateix Míchel també ha reconegut obertament que li agradaria poder tornar a comptar amb ell. Un altre cas per resoldre és el de Pau Víctor, que juga en el Barça Atlètic i el club blaugrana té l'opció de quedar-se amb el futbolista per tres milions.

Finalment, Deco segueix de prop a Aleix García, el migcampista aquesta temporada del Girona. Els noms favorits de Xavi són Kimmich i Zubimendi, però també agrada el futbolista del Girona, que té una clàusula aproximada de 20 milions.