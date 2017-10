L'actriu Sciorra denuncia que va ser violada per Weinstein

L'actriu italo-nord-americana Annabella Sciorra va alegar que havia estat violada pel productor de cinema Harvey Weinstein a la dècada dels noranta i assetjada els anys següents, segons va informar la revista The New Yorker, que va ajudar a desvelar el gran historial d'agressions sexuals de l'empresari.

La llista de dones és llarga. L'últim nom a aparèixer és el de l'Annabella Sciorra, actriu de Los Soprano, que quan la van consultar per al primer reportatge va negar l'al·legació però dues setmanes després, més encoratjada per haver escoltat altres dones com ella, va relatar-los el seu cas.

Els fets van succeir després que l'actriu assistís a un sopar dels esdeveniments amb el «cercle de Miramax», estudi fundat per Weinstein.

El productor es va oferir a deixar-la a casa i un cop al seu apartament, algú va trucar a la porta. «I ell va obrir la porta d'una empenta», va narrar Sciorra. D'acord amb la seva explicació, l'acte sexual no va ser consensuat.

L'actriu, que no va denunciar, va afegir que va patir «l'impacte Weinstein», ja que no va tornar a treballar fins al 1995. La portaveu de Weinstein va enviar una nota relatant que «Mr. Weinstein nega qualsevol al·legació de sexe no consensuat».