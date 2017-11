Un projecte de la UPC guanya un dels «Oscars» de l'espai

Un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha guanyat el premi Sentinel Small Satellite Challenge, de l'Agència Espacial Europea (ESA), dotat amb un milió d'euros, a l'imposar-se com el millor dels Copernicus Masters Awards, considerats com els «Oscars» de l'espai. Segons va informar ahir la UPC en un comunicat, la distinció, lliurada dimarts a la nit a Tallinn (Estònia), permetrà llançar dos petits satèl·lits amb tecnologia innovadora a bord.

El projecte va ser presentat per l'investigador de la UPC Adriano Camps, i per Alessandro Golkar, professor visitant procedent de l'institut Skoltech de Rússia, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). El projecte, denominat «FSSC: Federated Satellite System 6U tandem mision for sea ice and soil moisture monitoring», compta amb la participació de la companyia d'enginyeria DEIMOS Engenharia -branca portuguesa de la internacional Elecnor Deimos- i de GOMSpace, fabricant danès de petites plataformes de satèl·lits.

El projecte de Camps, coordinador científic de la Unitat María de Maeztu CommSensLab de la UPC, ha estat distingit d'entre un total de 39 equips de tot el món, com la millor solució destinada a impulsar una nova família de satèl·lits i facilitar missions de satèl·lits petits. Segons la UPC, aquests aparells poden ser complementaris o poden aportar valor afegit als grans sistemes de satèl·lits europeus desenvolupats per a l'observació de la Terra fins ara.

El premi permetrà l'equip guanyador llançar dos petits satèl·lits amb equipament científic a bord per mesurar la humitat del terra, útil per a l'agricultura i per calcular els índexs de riscos d'incendi, així com el gruix de gel en les regions polars, un paràmetre important per a la navegació marítima i per seguir l'evolució del canvi climàtic.

A més, com a guanyador general (Overall Winner Award) dels Copernicus Masters Challenge Awards, l'equip podrà assistir al llançament del satèl·lit ADM-Aeolus de la ESA -previst els pròxims mesos des de Kourou (Guaiana Francesa) per realitzar observacions dels vents mundial- i rebrà una segona dotació econòmica.



Una missió a punt

El primer llançament dels petits satèl·lits de la UPC, previst per al primer trimestre del 2019 des de la Guaiana Francesa, recopilarà dades sobre la humitat del terra millorant la resolució espacial actual, que és de 50 quilòmetres, fins a només 100 metres, gràcies a una tècnica innovadora desenvolupada per la UPC i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona, amb el suport del IEEC, i per Elecnor Deimos de Portugal. En aquesta missió, els satèl·lits, amb una dimensió aproximada d'una funda per a ordinador portàtil, volaran a l'espai a una altitud de 450 a 550 quilòmetres, separats entre ells per uns pocs centenars de quilòmetres.